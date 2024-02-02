Opel’den şubat ayına özel kampanya

Kaynak: Haber Merkezi
Opel’den şubat ayına özel kampanya
Alman otomotiv devi Opel, şubat ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma imkanları sağlıyor.

Haber: Ercan Karaca

Yenilenen yüzüyle birlikte sportif tasarımıyla öne çıkan yeni Opel Corsa, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânı ile dikkat çekiyor.

Opel Astra, Edition donanımında; 250 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, GS ve Ultimate donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor.

Opel SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor.

Markanın Mokka modeli, GS ve Ultimate donanımları ile, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya Edition donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor.

Opel’in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi fırsatı veriyor.

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Elektrikli Opel modellerinde cazip kredi olanakları!

Bu yıl tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan ve yakın dönemde “Şimşek” logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunuyor.

Yeni Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor.

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Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni satışa çıkıyor. Yeni Corsa Elektrik GS donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

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