Grubun önemli markalarından Opel Stratejik bir adım atarak Leapmotor markasının uygun fiyatlı elektrikli C SUV’unu kendi logosu altında satmaya hazırlanıyor.

Çin’de 15.000 dolar fiyat etiketiyle satışta olan C SUV Leapmotor B10 modeli Avrupa’da Çin’den gelen elektrikli araçlara uygulanan ek vergiler nedeniyle 30.000 euro’dan satılıyor.

Bu model Opel markası altına girip Avrupa üretim tesislerinden birinde üretilmeye başlayınca fiyatı çok daha aşağılara çekilebilecek. İşte Opel’de tam bu durumdan dolayı B10 modelini kendi logosu ile satmaya hazırlanıyor.

Peugeot 208 ve Opel Corsa gibi modellerin üretildiği İspanya Zaragoza fabrikasında 2026 yılı itibariyle üretilmesi planlanan model Opel markasına satış anlamında büyük bir ivme kazandırabilir.

56.2 ve 67.1 kWsa kapasiteli iki farklı batarya paketiyle donatılan araç 360 ve 430 km menziller sunuyor. Bu özelliklerini olduğu gibi koruması beklenen model Opel logosuyla üretildiğinde Türkiye’de de ek vergiler olmadan satışa çıkabilecek.