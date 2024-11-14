OpenAI, ChatGPT’yi kodlama uygulamalarına entegre ediyor

OpenAI, ChatGPT'nin MacOS masaüstü uygulamasını geliştirdi. Artık, VS Code, Xcode, TextEdit, Terminal ve iTerm2 gibi popüler kodlama uygulamalarında çalışırken ChatGPT, kullanıcıların kodlarını doğrudan okuyabiliyor. Geliştiriciler, artık kodlarını ChatGPT’ye kopyalayıp yapıştırmak zorunda kalmayacaklar; bunun yerine, ChatGPT otomatik olarak çalıştıkları kodu bağlam olarak alacak ve kullanıcının verdiği talimatlarla birlikte işlem yapacak.

Bu özellik, "Work with Apps" olarak adlandırılıyor. Ancak, ChatGPT’nin bu aşamada, Cursor veya GitHub Copilot gibi diğer AI kodlama araçlarının aksine, kodu uygulamaya yazma yeteneği bulunmuyor. Bu, AI ajanları için önemli bir adım olsa da, şu anda yalnızca kodlama uygulamalarıyla sınırlı.

OpenAI, bu özelliği başta kodlama araçlarında test ediyor, çünkü yapay zeka destekli kodlama asistanları son yıllarda popülerlik kazandı. Bu özellik, Plus ve Teams kullanıcılarına sunulurken, yakın zamanda Enterprise ve Edu kullanıcılarına da açılacak.

Bir demo sırasında, bir OpenAI çalışanı Xcode uygulamasındaki bir projeyi açtı ve eksik gezegenleri eklemek için ChatGPT'yi yönlendirdi. ChatGPT, projeyle uyumlu olarak Dünya gezegenini doğru formatta eklemeyi başardı. Ancak kullanıcı, ChatGPT'nin yazdığı kodu manuel olarak uygulamaya yapıştırmak zorunda kaldı.

MacOS’taki bu gelişme, OpenAI'nin ChatGPT'yi daha geniş bir şekilde uygulamalarla entegre etmek için attığı önemli bir adımdır. Bu özellik, özellikle yazılımla ilgili işlerde daha verimli bir iş birliği sağlama amacını taşırken, AI ajanlarının gelecekte daha genel kullanımlara dönüşmesi bekleniyor.