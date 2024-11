OpenAI davasında karar açıklandı: Yayıncılar ipin ucunu bırakmıyor

OpenAI, 7 Kasım’da Alternet ve Raw Story tarafından açılan bir telif hakkı ihlali davasını kazandı. Mahkeme, Alternet ve Raw Story'nin dijital telif hakkı yasası (DMCA) kapsamında sunduğu şikayeti yetersiz buldu. Yayıncılar, OpenAI'nin eserlerin "telif hakkı yönetim bilgilerini" (CMI) kaldırarak telif haklarını ihlal ettiğini iddia etmişti. OpenAI ise, dava gerekçesinin yeterli kanıta dayanmadığını savunarak davanın düşmesini sağladı.

Yargıç Colleen McMahon, Alternet ve Raw Story’nin iddialarının, OpenAI'nin eğitim verilerinde bu yayıncıların içeriklerini kullandığını kanıtlayamadığını belirtti. OpenAI sözcüsü Jason Deutrom, şirketin modellerini “kamusal verilerle, adil kullanım ilkelerine uygun ve uzun süredir kabul gören yasal temeller üzerinde” geliştirdiğini açıkladı.

Yayıncılar Davayı Sürdürmeye Hazırlanıyor

Bu karar Alternet ve Raw Story için önemli bir kayıp olsa da, davanın sonu değil. Raw Story'nin kurucusu ve CEO’su John Byrne, davayı sürdürmek istediklerini belirtti. Hukuk firması Loevy & Loevy'den Matt Topic, mahkemenin endişelerini giderecek bir değişiklik yaparak şikayetlerini yeniden sunabileceklerini ifade etti. Yargıç McMahon, Alternet ve Raw Story'nin yasal zararı kanıtlama konusunda zorluk yaşadığını belirtti, ancak davanın yeniden sunulması fikrine açık olduğunu da ifade etti.

Topic, aynı zamanda OpenAI'ye karşı benzer bir DMCA davasında The Intercept ve Microsoft’a karşı ise Center for Investigative Reporting’i temsil ediyor. DMCA davaları son dönemde yapay zeka şirketlerine karşı açılan davalarda tartışmalı bir konu haline geldi. The Intercept davasında OpenAI de benzer şekilde duruşmayı düşürmeye çalışmış ancak The Intercept, 600 sayfa kanıt ekleyerek davasını güçlendirmişti. Mahkeme bu konuda kararını yakında verecek.

Eversheds Sutherland’dan fikri mülkiyet avukatı Ann G. Fort, OpenAI'nin içeriği ihlal eden çıktılar ürettiğini kanıtlamak için somut örneklerin gerekli olduğunu savundu.