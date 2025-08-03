OpenAI ile Anthropic arasında API savaşları çetin geçiyor

Anthropic, Claude yapay zekâ modellerine OpenAI'nin erişimini durdurduğunu duyurdu. Wired tarafından aktarılan habere göre, OpenAI'nin Claude modellerini kendi iç sistemlerine bağlayarak karşılaştırmalı testler yaptığı ortaya çıktı. Bu testlerde Claude’un kodlama, yazım ve güvenlik performansı GPT serisi ile kıyaslanıyordu. Anthropic’in ticari koşullarına göre bu tür bir kullanım açıkça yasak.

TechCrunch’a açıklama yapan Anthropic sözcüsü, “OpenAI’nin kendi teknik ekibi, GPT-5’in piyasaya sürülmesinden önce Claude’un kodlama araçlarını kullanıyordu” dedi. Şirketin hizmet şartlarına aykırı olduğu belirtilen bu faaliyet, Claude’un rakip ürün geliştirmede kullanılmasını da içeriyor.

Yine de Anthropic, OpenAI’nin erişimini tamamen kesmiş değil. Güvenlik testleri ve kıyaslama amaçlı API kullanımı için belirli sınırlar dahilinde erişime izin verileceği belirtildi.

“SEKTÖR STANDARDIYDI” SAVUNMASI

OpenAI tarafından yapılan açıklamada ise bu kullanımın “sektörde yaygın ve kabul görmüş bir uygulama” olduğu ifade edildi. Şirket sözcüsü, “Anthropic’in API erişimini durdurma kararına saygı duymakla birlikte, bu kararın hayal kırıklığı yarattığını belirtmeliyiz. Kendi API’miz onlara açık olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Anthropic'in daha önce de benzer bir tutumu olduğu biliniyor. Şirketin Bilim Direktörü Jared Kaplan, Windsurf adlı bir girişimin erişiminin kesilmesini “OpenAI’ye Claude satmak bize garip gelirdi” diyerek savunmuştu. Bu açıklama, Anthropic’in sektördeki rekabetçi konumunu daha da netleştirmişti. Windsurf’ün daha sonra Cognition tarafından satın alındığı da hatırlatıldı.

Yapay zekâ devleri arasındaki bu gerilim, teknolojik gelişmelerin etik, ticari ve rekabetçi sınırlarını bir kez daha gündeme getiriyor. Özellikle GPT-5 gibi yeni jenerasyon modellerin geliştirilme sürecinde, üçüncü parti araçlara erişim konusu daha da önem kazanmış durumda. Şimdilik Claude modelleri ile ilgili erişim kısıtlamaları dar bir çerçevede sürse de, önümüzdeki dönemde benzer krizlerin yaşanması olası görünüyor.