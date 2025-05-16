OpenAI'dan yazılımda devrim: Codex, ChatGPT’ye entegre edildi

OpenAI, 16 Mayıs’ta yaptığı açıklamayla Codex adlı yeni yapay zekâ kodlama aracını ChatGPT platformunda kullanıma açtığını duyurdu. Codex, şirketin yazılım mühendisliği görevlerine özel optimize edilmiş o3 tabanlı “Codex-1” modelinden güç alıyor. OpenAI, bu modelin daha temiz kod yazdığını ve kullanıcı talimatlarına daha hassas uyduğunu belirtiyor.

Codex, bulutta sanal ve izole bir bilgisayar ortamında çalışıyor. GitHub entegrasyonu sayesinde kullanıcıların depolarına erişebilen araç, hata düzeltme, test yürütme ve kod sorgulama gibi işlemleri dakikalar içinde tamamlayabiliyor. Kullanıcılar kendi bilgisayarlarını kullanmayı sürdürürken Codex arka planda çalışabiliyor.

OpenAI’nin Ürün Sorumlusu Alexander Embiricos, Codex’in zararlı yazılım taleplerini güvenli biçimde reddettiğini ve çevrimdışı ortamda çalıştığını vurguladı. Şirketin Araştırma Lideri Josh Tobin ise Codex’in gelecekte yazılımcılara “sanal ekip arkadaşı” gibi destek vereceğini belirtti.

Codex, şu anda ChatGPT Pro, Enterprise ve Team kullanıcılarına sunuldu. OpenAI, ilerleyen haftalarda hız sınırlamaları getirileceğini ve ek kullanım için kredi satışına başlanacağını açıkladı. Codex, kısa süre içinde ChatGPT Plus ve Edu abonelerine de açılacak.

OpenAI ayrıca Windsurf adlı başka bir kodlama girişimini 3 milyar dolara satın alarak sektördeki iddiasını artırıyor.