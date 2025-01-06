OpenAI'nin yeni hedefi: "Süper Zekâ"

Sam Altman, süper zekânın "bilimsel keşifleri ve inovasyonu hızlandırarak bolluk ve refahı artırabileceğini" belirtti. Şirket, süper zekâyı "insanların ekonomik açıdan değerli işlerin çoğunda performansını aşan otonom sistemler" olarak tanımlıyor. Bu tanım, yapay genel zekâ (AGI) ile örtüşüyor.

Altman, süper zekânın insanlık için dönüştürücü etkiler yaratacağına inanıyor ve bu teknolojinin "birkaç bin gün içinde" ortaya çıkabileceğini öngörüyor. Microsoft ile olan iş birliği kapsamında, AGI sistemleri 100 milyar dolar kâr sağladığında OpenAI'nin teknolojisi Microsoft’a kapalı hale gelecek.

GÜVENLİK VE ETİK TARTIŞMALARI

Ancak, süper zekâ konusunda hâlâ önemli güvenlik ve etik sorunlar bulunuyor. OpenAI, "süper zekâya geçişin başarıyla gerçekleşeceğinin garanti olmadığını" ve bu sistemlerin güvenli bir şekilde yönetilmesinin mevcut yöntemlerle mümkün olmadığını kabul ediyor.

2023’te OpenAI, süper zekâ güvenliği üzerine çalışan ekiplerini dağıttı ve birçok önemli araştırmacısını kaybetti. Bu durum, şirketin ticari hedeflere daha fazla odaklandığı eleştirilerine yol açtı. Altman ise bu eleştirilere, “Geçmişteki çalışmalarımız, güvenlik konusundaki taahhüdümüzün kanıtıdır,” diyerek yanıt verdi.

OpenAI yapay zekaya ahlak eğitimi verecek

GELECEK VİZYONU

Altman, "OpenAI, sıradan bir şirket olamaz. Bu çalışmaların bir parçası olmak büyük bir şans ve sorumluluk," diyerek süper zekâ çalışmalarında dikkatli ancak kararlı bir ilerleme hedeflediklerini belirtti. OpenAI’nin bu dönüşüm sürecinde teknolojinin güvenliğini önceliklendirmesi gerektiği görüşü öne çıkıyor.