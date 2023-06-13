Opera sanatçısından Jandarmanın kuruluş yıl dönümüne özel beste

Devlet Opera ve Balesi sanatçısı ve Genel Koordinatörü Oğuz Sırmalı'nın hem bestesini yapıp hem de klibini çektiği, Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Korkusuz" isimli şarkının lansmanı düzenlendi.

Opera sanatçısından Jandarmanın kuruluş yıl dönümüne özel beste

AA’nın haberine göre, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası Jandarma Havacılık Başkanlığında düzenlenen lansmanda izletilen klipte kurgusunu görevi başında kendi kızının yanında olamayan jandarma personelinin bir başka kızı kurtarması oluştururken jandarmanın tüm birimlerine yer verildi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan tenor Oğuz Sırmalı, klibin rekor bütçeyle çekildiğini belirtti.

Klipte kullanılan müziği Deniz Bijen Rahimi ile bestelediklerini kaydeden Sırmalı, "Yaklaşık bir ay boyunca ön hazırlık ve çekim süreci geçirdik. Klibin içinde bir senaryo oluşturmaya çalıştık. Film gibi olmasa da vatandaşlarımızı kurtarmak için jandarmanın birçok biriminin nasıl görev aldığını gösterdik. Türkiye'nin her yerindeki jandarma mensuplarının vatana olan sadakatini ve mesleğine olan aşkını gösterebildiğimiz kadar göstermeye çalıştık" dedi.

Şarkının sözlerini yazarken jandarmaya yakışır hale getirmek için çok emek verdiğini belirten Sırmalı, dinlendiğinde insanları motive eden, gençleri yakalamaya çalışan bir müziğin olması gerektiğini o yüzden R&B, pop ve rock ögelerine kadar kullandıklarını ifade etti.

Klibin oluşturulmasında nelerden ilham alındığının sorulması üzerine Sırmalı, "Kahraman jandarma askerlerinden ilham aldık. Çünkü haberlerde gördüğümüz üzere jandarma trafikten teröre kadar her alanda bizler hayatlarımızı huzur içinde sürdürebilelim diye mücadele ediyorlar" yanıtını verdi.

Hedef kitlesinin bir yandan da gençler olduğunu vurgulayan Sırmalı, "Gençlerimize bu mesleği sevdirmek istiyoruz. Bu meslek gerçekten çok onurlu ve gururlu bir meslek. Gençlerimizi müzikle ve farklı yönlerle yakalamaya çalışarak bu çalışmayı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Jandarma kaynakları ise klipte kullanılan savunma sanayi ürünlerinin büyük çoğunluğunun yerli ve milli olduğunu belirtti.

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