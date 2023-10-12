Operasyon yapılan tamirhane cephanelik çıktı

İstanbul'da bir motosiklet tamirhanesine düzenlenen operasyonda, ruhsatsız dürbünlü bir otomatik silah ve ruhsatsız 4 tabanca ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Operasyon yapılan tamirhane cephanelik çıktı

İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü‘ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir motosiklet tamirhanesinde ruhsatsız silahlar bulunduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine söz konusu tamirhaneye geçtiğimiz Pazartesi günü baskın yapan ekipler, ruhsatsız dürbünlü bir otomatik silah ve ruhsatsız 4 tabanca ile bu silahlara ait 11 mermi ele geçirdi. Operasyonda işyeri sahibi A.E. ile tamirhanede bulunan F.Ç. adlı 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ele geçirilen silahlardan birinin F.Ç.’nin üzerinden çıktığı, diğer silahların ise tamirhanedeki bir zulada ortaya çıktığı anlaşıldı. Saklı yerde ele geçirilen ruhsatsız silahların tamirhane sahibi A.E.’ye ait olduğu değerlendirilen operasyonda, her iki şüpheli de sorgulanmak üzere Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Baskında yakalanan F.Ç. isimli şüheli, 6136 SKM suçundan yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken iş yeri sahibi A.E. ise 10 Ekim’de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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