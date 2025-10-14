Can ve Ciner operasyonları sonrası ‘kontrgerilla ve siyasi temsilleri arasında da bir çatışma mı var’ sorusunu gündeme getirdi. Ağar ekibinin hedef alındığı yorumları yapıldı. Timur Soykan, “Sermaye ilişkileri dışında devlet ve mafya içindeki gruplar arasında bir çatışma ihtimali de mümkün mü?” sorusuna, "Bu operasyonların hepsine baktığımızda bir güç odağına dayanıyor ve artık gizlenemeyen bir Erdoğan sonrası hesabı var. Erdoğan’ın yaşı sebebiyle de artık gizleyemedikleri, sonrasında kim devam edecek sorusu var. Bunun için de birbirleriyle kapışan çok fazla grup var çünkü o siyasetlerini bu parayla bu güçle finanse edebileceklerini biliyorlar” yanıtını verdi.

EN BÜYÜK HOLDİNGLERE OPERASYON

Türkiye’nin büyük holdinglerinden Can Holding’e 11 Eylül 2025’te kara para operasyonu gerçekleştirilmişti. Yıllardır kaçakçılık iddialarıyla gündemde yer edinen Can ailesine ait 121 şirkete el konuldu.

Şirketin sahiplerinden firari Kemal Can, 25 Eylül’de gözaltına alınmıştı. İki kardeşi ve oğlu ise firari. Soruşturma Can Holding’in medya grubunu satın aldığı Ciner Holding’e uzanmıştı. Ciner Holding’in sahibi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkartılırken oğlu Atilla Ciner ile şirket yöneticisi Gökhan Şen tutuklanmıştı.

‘KONTRGERİLLA VE SİYASİ TEMSİLLERİ ARASINDA DA BİR ÇATIŞMA MI VAR?’

Kemal Can’ın savcılık ifadesinde ise “Her şeyi devlet büyüklerinin yönlendirmesiyle yaptım” ifadelerini kullanmıştı. Can ve Ciner operasyonları sonrası ‘kontrgerilla ve siyasi temsilleri arasında da bir çatışma mı var’ sorusunu gündeme getirdi. Ağar ekibinin hedef alındığı yorumları yapılmıştı.

SOYKAN: SARAYA YAKINLIK DÜZEYİNE GÖRE KENDİ CEBİNE PARÇA KOPARDIĞI FARKLI BİR SİSTEM OLUŞTU

“Sermaye ilişkileri dışında devlet ve mafya içindeki gruplar arasında bir çatışma ihtimali de mümkün mü?” sorusuna olayı yakından takip eden Timur Soykan çarpıcı ifadelerle analiz etti. Soykan, “Sadece bu operasyonlar da değil, savunma sanayi şirketlerine yönelik operasyonlarda da hep devlet içinde bir kavga dönüyor, şu an bunu net göremiyoruz. Tek adam rejimi yaratılmaya çalışılırken devlet hiyerarşisinden herkesin saraya yakınlık düzeyine göre kendi cebine parça kopardığı farklı bir sistem oluştu. Bu operasyonların hepsine baktığımızda bir güç odağına dayanıyor ve artık gizlenemeyen bir Erdoğan sonrası hesabı var. Erdoğan’ın yaşı sebebiyle de artık gizleyemedikleri, sonrasında kim devam edecek sorusu var. Bunun için de birbirleriyle kapışan çok fazla grup var çünkü o siyasetlerini bu parayla bu güçle finanse edebileceklerini biliyorlar. O yüzden bundan sonraki süreci yönetebilmek için daha fazla finansal kaynağa yöneliyorlar. Bütün bu kapışma ve kavga içerisinde bu operasyonların hepsi bir yere dayanıyor. Bu işler her zaman siyaset ve bürokraside maddi ortaklıklara dayanır” ifadelerini kullandı.

“DEMEK Kİ BİRİLERİ TASFİYE EDİLMEK İSTENİYOR”

Güç odaklarının karşı hamleleri ile ilerlediğini işaret eden Soykan, “Bütün bunlara baktığımızda, bu rejimin parçalanmış güç odaklarının birbirine karşı hamleleri görünüyor. Operasyon yapılan savunma şirketlerine bakıyorsunuz hep Bahçeli ile fotoğrafı olan isimler alınıyor, bunun siyasal bir arka planı olmaması imkansız. O hamlelerin de köşeye sıkıştırma ya da müdahale olduğu açık. Ciner de Erdoğan’a çok yakın bir isim. Demek ki birileri tasfiye edilmek isteniyor, diğer güç odakları da kendilerini perçinlemek istiyor, bugün de bunun sonuçlarını görüyoruz” dedi.