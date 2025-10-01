Turgay Ciner'in oğlu hakkında tutuklama talebi!

Can Holding soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden, Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner (AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi) ile Gökhan Şen (Ciner Glass A.Ş. CEO’su) tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalarla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden Turgay Ciner’in oğlu ve AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi olan Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen'in tutuklanmasını talep etti.

10 ŞÜPHELİYE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TALEBİ

Savcılık, Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

