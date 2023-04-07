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GSM şirketleri depremzedelerin silinen borçlarını vergiden düşecekler

Depremzedelerin borçlarını silen GSM şirketleri, sildikleri borç miktarını vergiden düşecekler. GSM şirketlerine sağlanan imtiyaz Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 17:40
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Operatörler depremzedelerin borçlarını vergiden düşecek

GSM şirketleri depremzedelerin silinen borçlarını vergiden düşecekler
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin, GSM operatörlerine olan borçlarının silinmesi durumunda operatörler silinen borçları vergiden düşebilecekler. Depremin yaşandığı gün operatörlerden kaynaklı iletişim kurmakta yaşanan aksamalar üzerine vergi imtiyazının sağlanması tepki çekti. 

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan 140 sayılı OHAL Kararnamesi, elektronik haberleşme ve su yapıları denetim hizmetlerine ilişkin tedbirleri içeriyor.

Kararnamede yer alan bilgilere göre; elektronik haberleşme hizmeti veren şirketler, depremzedelerin borçlarını silmeleri ve OHAL boyunca oluşan borçlardan feragat etmeleri halinde, bu tutarları vergiden düşebilecek.

ABONELİKLERDE VERGİ ALINMAYACAK

OHAL süresince depremden etkilendiğini belgeleyen bireyler için yapılacak yeni aboneliklerde ise ilk tesis özel iletişim vergisi alınmayacak. Ayrıca OHAL kapsamında yer alan illerinde mobil aboneliklerden 3 ay süreyle telsiz ruhsatname ve kullanım ücreti alınmayacak.

İşletmeciler, depremzede abonelere verdikleri hizmetlere ilişkin düzenledikleri faturalardan feragat etmeleri halinde, feragat edilen fatura bedellerini 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 322. Maddesi kapsamında gider olarak gösterebilecekler.

Depremden etkilendiğini belgeleyen abonelere OHAL süresince, sıfır bedel üzerinden düzenlenen hizmet faturalarında, VUK 267. Maddede öngörülen emsal bedel ‘sıfır’ olarak dikkate alınacak. Emsal bedeli sıfır olan hizmetler, kamu alacaklarının hesabına esas matraha dahil edilmeyecek.

VUK’ta Emsal Bedel, “Gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer” olarak tanımlanıyor.

ENERJİ TALEPLERİ HEMEN KARŞILANACAK

OHAL boyunca işletmecilerin tesis edeceği ve ivedilik arz eden iletişim altyapılarından kullanım ve geçiş hakkı ücreti alınmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yer seçim belgesini ücretsiz olarak verecek. Bunlar için mülki amirlik tarafından verilecek belge dışında başka bir belge istenmeyecek.

Elektronik haberleşme cihaz ve altyapıları için yapılan elektrik enerjisi talepleri, bölgede elektrik şebekesi bulunması halinde, başka bir belge aranmaksızın hemen karşılanacak. Aboneliğe ilişkin bilgi ve belgeler OHAL’den sonraki 2 ay içinde tamamlanacak.

OHAL bölgesindeki inşaat halindeki HES’lerin inşaat faaliyetine devam edememesi durumunda, DSİ tarafından alınması gereken su yapıları denetim masrafı alınmayacak.

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