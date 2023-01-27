Oppo Reno 8T'nin özellikleri belli oldu. Çıkış tarihi de açıklandı

Geçtiğimiz yıl Reno 8 serisini duyuran Oppo şimdi de Reno 8T serisini piyasaya sürecek.

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, bugün Çinli üretici, Oppo Reno 8T ve Reno 8T 5G’nin resmi çıkış tarihini duyurdu.

Bugün yapılan resmi açıklamada Oppo, merakla beklenen Reno 8T serisinin Siyah ve Turuncu (Deri) renk seçenekleriyle 8 Şubat tarihinde Filipinler'de piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Oppo Reno 8T serisi, temel ve 5G olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacak. Bildirilenlere göre söz konusu modeller arasından ilki, 33W hızlı şarj destekli 4.800mAh pil ve Snapdragon 695 işlemciden güç alacak. 5G destekli ikinci sürüm ise, 67W hızlı şarj ve MediaTek Helio G99 yonga seti tarafından desteklenecek.

Oppo Reno 8T’nin her iki versiyonu da 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç boyutlarında AMOLED ekran ve arka tarafında108MP ana, 2MP ultra geniş açı ve 2MP makro kameralara ev sahipliği yapacak.

Yapılan açıklamada Oppo, serinin ''100MP selfie kamerası'' ile geleceğini onayladı. Ancak söz konusu kameranın detayları konusunda iki hafta daha beklememiz gerekecek. Ayrıca yaklaşan Oppo Reno 8T serisinin, Hindistan ve diğer pazarlarda Oppo F23 adı altında satışa sunulabileceği belirtiliyor. Muhtemel olarak bu pazarlardan biri de Türkiye olacak.