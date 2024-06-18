'Öpüp başınıza koyun' dedi Canlı yayında emeklinin zam oranını açıkladı

5 aylık enflasyon ortalaması ve Haziran ayı tahminleri sonucunda emeklinin Temmuz zammının yüzde 22,72 oranında olacağı belli olmuştu. Çalışma Sosyal Güvelik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın refah payı konusunda bir anlaşmaya vararak 3 Temmuz'da açıklama yapması bekleniyor.

Birçok SGK uzmanına göre emekli maaşlarına eklenmesi beklenen seyyanen zam ve refah payı ödemelerinin belli olmasının 20 Temmuz'u bulacak.

Emekli maaşının kesinleşmesi için ise son veri 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu kaldı.

EKREM AÇIKEL EMEKLİ ZAMMINI AÇIKLADI

Gözler emekli zammına çevrilmişken gazeteci Ekrem Açıkel, Ankara kulislerinde ağılık kazanan emekli zammı oranını açıkladı.

Emekli maaşlarına yapılacak zammı yüzde 22.72 değil yüzde 25 oranında zam olacağını savunan Ekrem Açıkel, , “Öpüp başımıza koyalım” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan kök maaş sorununa da dikkat çeken Ekrem Açıkel, “Kök maaş sorunu hala çözülemedi. İsterse yüzde 25 zam yapılsın. Kök maaşınız 7 bin lira, 7 bin 500 lira ya da 8 bin lira olduğu sürece yine de en düşük emekli maaşını almayı sürdüreceksiniz.” dedi.