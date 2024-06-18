'Öpüp başınıza koyun' dedi Canlı yayında emeklinin zam oranını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Öpüp başınıza koyun' dedi Canlı yayında emeklinin zam oranını açıkladı

Geçin sıkıntısı altında ezilen milyonlarca emekli Temmuz'u iple çekerken gazeteci Ekrem Açıkel canlı yayında kesinleşen emekli zammını açıkladı.

5 aylık enflasyon ortalaması ve Haziran ayı tahminleri sonucunda emeklinin Temmuz zammının yüzde 22,72 oranında olacağı belli olmuştu. Çalışma Sosyal Güvelik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın refah payı konusunda bir anlaşmaya vararak 3 Temmuz'da açıklama yapması bekleniyor.

emekliler1.jpg

Birçok SGK uzmanına göre emekli maaşlarına eklenmesi beklenen seyyanen zam ve refah payı ödemelerinin belli olmasının 20 Temmuz'u bulacak.

Emekli maaşının kesinleşmesi için ise son veri 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu kaldı.

emeklilertoplu.jpg

EKREM AÇIKEL EMEKLİ ZAMMINI AÇIKLADI

Gözler emekli zammına çevrilmişken gazeteci Ekrem Açıkel, Ankara kulislerinde ağılık kazanan emekli zammı oranını açıkladı.

Emekli maaşlarına yapılacak zammı yüzde 22.72 değil yüzde 25 oranında zam olacağını savunan Ekrem Açıkel, , “Öpüp başımıza koyalım” ifadelerini kullandı.

parahesap-001.jpg

Diğer yandan kök maaş sorununa da dikkat çeken Ekrem Açıkel, “Kök maaş sorunu hala çözülemedi. İsterse yüzde 25 zam yapılsın. Kök maaşınız 7 bin lira, 7 bin 500 lira ya da 8 bin lira olduğu sürece yine de en düşük emekli maaşını almayı sürdüreceksiniz.” dedi.

İlgili Haberler
Uzayda mahsur kaldılar
Büyükşehir Belediyesinden toplu taşımaya kallavi zam
Köprüyü bedava sanıp hükümeti övdü: 640 TL'yi görünce şaşırdı
Ev kiralarken bunu yapan borçlu çıkıyor. Bu maddeye bakmadan imza atmayın
Zam yok denilen asgari ücrette zam tarihi belli oldu. Kulis bilgisi sızdırıldı
Akaryakıt zammında rakam belli oldu. Pompa başına giden şoka girecek
Asgari ücretlinin beklediği ara zam haberi geldi ' Tayyip beyin kurmayları hesaplıyor' diyerek duyurdu
Altın ve dolarda ters köşe. Ünlü ekonomistler haftanın tüyosunu verdi
Son Haberler
Uzayda mahsur kaldılar Bilim
Uzayda mahsur kaldılar
Bebek arabası ile kapıya sıkıştı. Öfkeden şoför kabinini kırdı Yerel Haberler
Bebek arabası ile kapıya sıkıştı. Öfkeden şoför kabinini kırdı
Ordu'da 75 kişi aynı sebepten hastaneye başvurdu Yerel Haberler
Ordu'da 75 kişi aynı sebepten hastaneye başvurdu
Büyükşehir Belediyesinden toplu taşımaya kallavi zam Ekonomi
Büyükşehir Belediyesinden toplu taşımaya kallavi zam
Müsilaj denilmişti. Karadeniz'deki kirliliğin nedeni belli oldu Yerel Haberler
Müsilaj denilmişti. Karadeniz'deki kirliliğin nedeni belli oldu
THY'den indirimli bilet kampanyası! Tarihler belli oldu Ekonomi
THY'den indirimli bilet kampanyası! Tarihler belli oldu
Gandalf'tan kötü haber. Ünlü oyuncu sahneden yere yığıldı Kültür Sanat
Gandalf'tan kötü haber. Ünlü oyuncu sahneden yere yığıldı