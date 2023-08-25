Öpüştüğü iddia edilen çifte saldıran kadın görüntülere yayın yasağı aldırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda öpüştüğü iddia edilen çifte saldıran kadınla ilgili görüntüler büyük tepki çekmişti. Çifte saldıran kadın görüntülere yayın yasağı aldırdı.

Öpüştüğü iddia edilen çifte saldıran kadın görüntülere yayın yasağı aldırdı

Sabiha Gökçen Havaalanı’nda yolcu duraklarında öpüştüklerini gördüğü bir çifte, “Bir döndüm ki öpüşüyorlar, nevrim döndü, adi seni!” diyerek bağıran kadın, sosyal medyada yayılan görüntüler için yayın yasağı aldırdı.

İstanbul’da bir kadın Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu duraklarında öpüştüğünü iddia ettiği bir çifte karşı bağırarak “Bir döndüm ki öpüşüyorlar, nevrim döndü, adi seni! Allah senin cezanı versin!” dedi. Öpüştüğü iddia edilen çift ise kendilerine bağıran kadına, ”Sana ne?” diyerek tepki gösterdi.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yayıldı. Çifte bağırarak hakaret eden kadın, o ana ait kaydedilen görüntüler için yayın yasağı aldırdı.

Gazete Pencere’nin haberine göre, karar, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9/1. maddesinde “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.” ve anılan maddenin 3. fıkrasında “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.” şeklindeki düzenlemeler çerçevesinde Bursa 6. Sulh ceza hâkimliğince alındı.

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