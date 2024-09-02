Oral-B Challenge İstanbul 4. kez yapıldı

Dünyada iki kıta arasında gerçekleşen tek triatlon yarışması olan Oral-B Challenge İstanbul dördüncü kez İstanbul’un Beykoz ilçesinde yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Challenge Family iş birliği ile Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Oral-B’nin sponsorluğuyla gerçekleşen yarışmaya yerli ve yabancı 680 triatlet katıldı.

Triatletler zorlu mücadeleye güneşin doğmasıyla birlikte 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç ve Oral-B’nin marka yüzü Oyuncu ve Seramik Sanatçısı Yağmur Tanrısevsin’in Kanlıca’da Dikeç’in ünlü pozuyla verdiği startla başladı. 2 bin 300 metrelik yüzme parkurunun ardından Küçüksu İskelesi’nde karaya çıktılar. Asya’dan Avrupa’ya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçip Harp Akademileri Kavşağı’ndan dönerek 40 kilometrelik parkuru bisikletle tamamlayan sporcular, Küçüksu-Çubuklu arasında 3 tur olarak hazırlanan 10 kilometrelik parkuru koşarak tamamladı.

Etkinliğe P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya katıldı. Ayrıca yarışmayı Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Renato Bertrandi, Avrupa Triatlon Federasyonu CEO’su Michele Tiozzo, Asya Triatlon Birliği Teknik Kurul Başkanı Sarita T. Zafra ve Challenge CEO’su Jort Vlam da izledi.

Oral-B Challenge İstanbul’da genel klasmanda kadınlar genel kategorisinde Ece Calp 2:17:20'lik derecesiyle birinci olurken, İpek Öztosun 2:19:08’lik derecesiyle ikinci ve Zeren Yılmazkaraosmanoğlu 2:37:42’lik derecesiyle üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Behzad Nobaripur 2:00:48’lik derecesiyle birinci olurken, Bahadır Tama 2:01:38’lik derecesiyle ikinci ve Dominik Dubej 2:05:41’lik derecesiyle üçüncü oldu.

Bu yılki yarışta her üç yaş kategorisinde ilk üç dereceye girenler Challenge tarafından Slovakya’da düzenlenen, markanın orta mesafe amiral gemisi yarışmasına da katılma şansı yakaladı.

TURNAOĞLU: SPORUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ

Çok heyecanlı ve çekişmeli bir yarışma olduğunu belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Toplumsal kalkınmayı desteklemek bizim iş yapma tarzımızın ayrılmaz bir parçası. Sporun iyileştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Oral-B Challenge İstanbul çok değerli bir etkenlik ve triatlonun Türkiye’de gerçekleşmesini sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a, onun nezdinde tüm bakanlık teşkilatına ve Sayın Bayram Yalçınkaya’ya, organizasyona ev sahipliği yaptığı için de Beykoz Belediye Başkanı Sayın Alaattin Köseler’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YALÇINKAYA: DÜNYANIN GÖZÜ ÜZERİMİZDE

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise, “Challenge İstanbul, dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon organizasyonu. Asya ve Avrupa'da eş zamanlı yapılan bir yarış. Bu yönüyle dünya triatlon kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Yine büyük ilgi gören coşkulu bir organizasyon oldu. Bu organizasyonda emeği geçen tüm belediye çalışanlarına, federasyon çalışanlarına, P&G ve ORAL-B çalışanlarına katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım her geçen sene triatlonun gelişimine ciddi katkılar vererek devam edeceğiz” dedi.

Oral-B Challenge İstanbul sonuçları:

Genel Klasman Kadınlar Derece

1. Ece Calp 2:17:20

2. İpek Öztosun 2:19:08

3. Zeren Yılmazkaraosmanoğlu 2:37:42

Genel Klasman Erkekler Derece

1. Behzad Nobaripur 2:00:48

2. Bahadır Tama 2:01:38

3. Dominik Dupej 2:05:41