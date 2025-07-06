Orban, Romanya'daki Macarları uyardı: "Düşmanla iş birliği yapmayın"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 6 Temmuz 2025 Cumartesi günü Transilvanya portalı Krónika Online'da yayımlanan video röportajında, Romanya'daki Macar azınlığa önemli uyarılarda bulundu. Orban, Transilvanya'da yaşayan Macarların, "Macar topluluğunun düşmanları" olarak nitelendirdiği kişilerle iş birliğinden kaçınmasının "çok doğru" olduğunu dile getirdi. Bu açıklama, Romanya'nın aşırı sağcı AUR partisinin lideri ve eski cumhurbaşkanı adayı George Simion hakkındaki bir soruya yanıt olarak geldi.

AŞIRI SAĞ VE AŞIRI SOL İLE İŞ BİRLİĞİ YASAĞI

Orban, Macar topluluğunun aşırı sağcılarla olduğu kadar aşırı solcularla da iş birliği yapmaması gerektiğini açıkça ifade etti. "Macar topluluğunun düşmanları kimlerdir? Transilvanya'daki Macarlar bunu herkesten iyi bilir," diyen Orban, bu açıklamasını avukat ve aktivist Előd Kincses'in cenaze törenine katılmak üzere Targu Mureş'te bulunduğu sırada yaptı. Macar lider, kendisinin 20 yıldır başbakanlık yaptığını ve beş seçimi, son dördünü art arda kazanarak, halkın güvenini tazelediğini belirtti.

ROMANYA İLE İLİŞKİLERDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Viktor Orban, Romanya'nın yeni seçilen cumhurbaşkanıyla en kısa sürede kapsamlı bir görüşme arzu ettiğini dile getirdi. Avrupa Birliği düzeyinde ortak konuların bulunduğunu vurgulayan Orban, "İyi niyet ve iş birliği arzusu görüyorum. Yanlış bir başlangıç yapmıyoruz, gerisini göreceğiz. Bu hükümete gıpta etmiyorum çünkü özellikle ekonomik açıdan devraldığı miras ağır," diyerek Romanya hükümetine başarı dileklerini iletti.

MACARİSTAN'IN EGEMENLİK VE DEĞERLERE DESTEĞİ

Orban, daha önceki açıklamalarına rağmen Macaristan'ın başka bir ülkenin iç siyasetine karışma niyetinde olmadığını yineledi. Ungar lider, Romanya cumhurbaşkanlığı seçimleri için yürütülen kampanyaya dahil olmayacaklarını, ancak Tihany'deki sembolik manastırdan, kim seçilirse seçilsin iş birliği ve dayanışma arzuladıklarını ifade etti. Orban, Macaristan'ın Avrupa Birliği çerçevesinde demokratik olarak seçilmiş herhangi bir Romanya lideri veya hükümetine karşı yaptırımları desteklemeyeceğini de sözlerine ekledi. Orban, "Biz Macarlar, Romanya egemenliğini veya Hristiyan değerlerini savunmak için Brüksel'de yaptırıma uğrarlarsa Romanyalıların yanında olacağız," dedi.

Orban, Macaristan'ın sınırlar dışındaki Macar topluluklarına verdiği desteğin tarihsel ve ulusal kimlikleriyle gerekçelendirildiğini savundu. "Burada Macarlar zor bir konumda, 100 yıldır hayatta kalmak için savaşıyorlar. Ulusumuz bir bütündür ve sınırlar tarafından bölünemez, çünkü sınırlar sadece devlete aittir, ulusa değil," ifadelerini kullanarak bu desteğin bir lütuf değil, ulusal birliğin gerekliliği olduğunu vurguladı.