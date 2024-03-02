Orban'dan Erdoğan'a ‘göçmen’ övgüsü: Bir yerde Avrupa kıtasını kurtardı

Macaristan Başbakanı Viktor Başbakan Orban, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamındaki ‘AFDLeadersTalks’ paneline konuşmacı olarak katıldı.

NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde Orban, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin uzun bir tarihi geçmişi olduğunu söyledi.

Orban, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'da sevildiğini ve imajının çok yüksek olduğunu belirtti.

Macaristan’da, Avrupa’daki diğer ülkelere kıyasla güçlü liderlerin rağbet gördüğünü belirten Orban, "Sayın Erdoğan, Macaristan'da özellikle sevilen, imajı yüksek olan bir lider. Macaristan'da buna önem verilir." ifadelerini kullandı.

"BİZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SEVİYORUZ"

Orban, "Bizler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyoruz. Bir başka olgu ise Türkiye ile Macaristan arasında bir barış dili konuşuluyor." dedi.

Avrupa’da savaş dili konuşulduğunu öne süren Orban, "Bizler öyle değiliz. Savaş dilini sevmeyiz. Türkiye ve Macaristan bu bağlamda Avrupa’da birer istisna teşkil ediyor. Bizler karşılıklı olarak barışın dilini konuşuyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin muhafazakar yapısını korumayı başaran ülke olduğunu kaydeden Orban, Avrupa’da tanrı, ulus ve aile gibi kavramların Orta Çağ'a aitmiş gibi görüldüğünü söyledi.

Avrupa’daki en önemli konuların başında göç ve göçmenlik meselesinin geldiğini ileri süren Orban, 10 milyon nüfusa sahip Macaristan’ın sınırında yüz binlerce göçmenin birikmesini olumlu bir durum olarak karşılamadıklarını, ülkelerinde kimin yaşayacağına kendilerinin karar vermesi gerektiğini, bu nedenle diğer ülkelere oranla göç konusunda daha katı bir tutum sergilediklerini anlattı.

"ERDOĞAN, AVRUPA KITASINI KURTARDI"

Türkiye’nin göç konusundaki rolünün çok önemli olduğunun altını çizen Orban, şunları söyledi:

"Türkiye olmasaydı şu anda Avrupa, ülkeleri tamamıyla istikrarını kaybetmiş olurdu. Erdoğan bir yerde Avrupa kıtasını kurtardı. Neredeyse son 8 yıldır da bu görevi üstlenmekte. Dolayısıyla Türkiye'deki güçlü liderlik olmasaydı hepimizin başı belada olurdu. Dolayısıyla Avrupa'da herkes Türkiye'ye minnet duymakta ve duymalıdır da zaten."

Avrupa Birliği’nin (AB) göç konusunda Türkiye’ye verdiği sözleri yerine tam olarak getirmediğini vurgulayan Orban, Ankara’nın yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin destek olunması gerektiğinin altını çizdi.

UKRAYNA’DAKİ SAVAŞ

Orban, Ukrayna’daki savaşın kendi savaşları olmadığının ifade ederek, ülkesinin ve halkının çıkarlarını düşünmek zorunda olduğunu söyledi.

AB’nin savaşın başlamasıyla bunu ‘bizim savaşımız’ olarak tanımladığına dikkati çeken Orban, böyle bir tanımla yapıldığı taktirde Rusya’ya karşı savaşılması gerektiğini ancak bunun söz konusu olmadığını belirtti.

Macar Başbakan, "Ben zamanın Rusya'dan yana işlediğini düşünüyorum. Zaman geçtikçe AB ve Ukrayna kaybetmekte, Rusya ise daha çok avantaj sağlamakta. Dolayısıyla bir an önce ateşkes olsun ve iki taraf da barış müzakerelerine başlasın." dedi.

"TRUMP ABD BAŞKANI OLSAYDI SAVAŞ OLMAZDI"

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye de değinen Orban, "Trump eğer ABD Başkanı olsaydı şu an savaş olmazdı diye düşünüyorum. Bundan kesinlikle eminim. Güçlü bir ABD Başkanı gerçekten her türlü savaşı durdurabilir." diye konuştu.