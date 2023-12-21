Orban'dan Türkiye açıklaması: Anlaşmamız yok

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan ile Türkiye arasında İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun onaylanmasına dair bir anlaşmanın olmadığını söyledi.

Macaristan lideri Orban, İsveç’in üyeliğini onaylama kararı için düzenlenecek oylamanın zamanına Macaristan parlamentosunun karar vereceğini ifade etti.

Orban, İsveç'in üyeliğini onaylama konusunda iktidar partisinin milletvekillerinde büyük bir isteklilik olmadığını da vurguladı.

İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için Türkiye ve Macaristan'ın onayı gerekiyor.

Eğer söz konusu iki ülkenin onayı alınmazsa İsveç, NATO’ya üye olamayacak.

Orban, bu konuda bazen ılımlı yaklaşmışsa da hala İsveç için onay vereceğine dair bir açıklama yapmadı.

Daha önce de Macar vekilden de açıklama gelmişti.

Macar vekil Agnes Vadai, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada Macaristan Parlamentosunun İsveç'in NATO başvurusunu onaylamaya hazır olmadığına dikkat çekmişti.