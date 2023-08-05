ORC, hatalı anketi yeniden paylaştı. CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç

ORC, Ankara ve Antalya için hatalı olduğunu açıkladığı anketi yeniden paylaştı. Ankette, CHP’nin yönettiği iki büyükşehir belediyesinde sürpriz sonuçlar yer aldı.

ORC, hatalı anketi yeniden paylaştı. CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç

ORC Araştırma Şirketi, Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler öncesi, Ankara, Antalya, İzmir ve Mersin’deki seçmenlere ilişkin yaptıkları anketin sonuçlarını yayımladı. Ancak şirket, Ankara ve Antalya sonuçlarında hata olduğunu söyleyerek ikinci kez sonuçları paylaştı.

Ankette seçmene, yerel seçimlerde "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediği isimler ve Siyasi Parti Oy Tercihleri" soruldu. Anketin sonuçlarına göre Ankara ve Antalya'da son durum şöyle:

ANKARA

Ankara'da yaşayan vatandaşlara önümüzdeki yıl yapılacak olan belediye seçimlerine ilişkin "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu açık uçlu olarak soruldu. 27 Temmuz - 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan ankete toplam 2700 kişi katıldı.

Ankara'da seçmenin genel seçimde oy verdiği partiye göre belediye başkanlığında tercih ettiği isimler şöyle oldu:

AKP'Lİ SEÇMEN

%27,6 Turgut Altınok

%24,1 Süleyman Soylu

%17,5 Melih Gökçek

CHP'Lİ SEÇMEN

%53,9 Mansur Yavaş

%14,7 Alper Taşdelen

%11,3 Fethi Yaşar

İYİ PARTİ'Lİ SEÇMEN

%45,4 Mansur Yavaş

%19,5 Kürşad Zorlu

%11,4 Adnan Beker

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ANTALYA

ORC'nin hatalı olduğunu söylediği Antalya anketi 30 Temmuz - 2 Ağustos 2023 tarihleri arasında, toplam 2000 kişi ile yapıldı. Ankete katılan seçmenin muhtemel oy verme davranışları şöyle şekillendi:

AKP'Lİ SEÇMEN

%30,5 Mevlüt Çavuşoğlu

%28,6 Menderes Türel

%19,5 Mustafa Köse

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CHP'Lİ SEÇMEN

%33,9 Ümit Uysal

%25,5 Semih Esen

%21,0 Muhittin Böcek

İYİ PARTİLİ SEÇMEN

%25,9 Ali Adnan Kaya

%20,6 Hasan Subaşı

%16,5 Mehmet Başaran

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