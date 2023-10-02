ORC’nin Adana anketinden çarpıcı sonuçlar

ORC Araştırma Şirketi, Adana'da yerel seçim anketi yaptı. Seçmene, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu soruldu.

ORC Araştırma Şirketi, 20 - 24 Eylül'de 3 bin 900 katılımcıyla yüz yüze görüşerek görmek istedikleri belediye başkanını sordu. Muhalif seçmenin ilk tercihi Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin oldu. Cumhur İttifakı seçmeni ise daha önce Adana Belediye Başkanlığı yapmak isteyen Hüseyin Sözlü’yü tercih etti.

Muhalefet ve Cumhur İttifakı seçmeninin ankete verdiği yanıtlar şöyle:

MUHALEFET PARTİLERİNE OY VERMEN SEÇMENİN TERCİHLERİ

Soner Çetin: Yüzde 34,7

Zeydan Karalar: Yüzde 28,8

Burhanettin Bulut: Yüzde 7,2

Mehmet Ali Bilici: Yüzde 6,5

Akif Kemal Akay: Yüzde 4,9

Aytaç Durak: Yüzde 3,9

Göktürk Boyvadoğlu: Yüzde 2,2

Diğer: Yüzde 3,6

Cevapsız: Yüzde 8,2

CUMHUR İTTİFAKINA OY VEREN SEÇMENİN TERCİHLERİ

Hüseyin Sözlü: Yüzde 25,8

Jülide Sarıeroğlu: Yüzde 19,6

Ömer Çelik: Yüzde 15,3

Bilal Uludağ: Yüzde 7,4

Aytaç Durak: Yüzde 7,1

Seyfettin Yılmaz: Yüzde 4,4

Fait Kocaispir: Yüzde 3,2

Diğer: Yüzde 5,5

Cevapsız: Yüzde 11,7.