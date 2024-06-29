Ördeklerine özel havuz yaptı

Sena Özkan
Ördeklerine özel havuz yaptı

Bir sosyal medya kullanıcısı, sıcaktan bunalan ördekleri için bahçesine naylon branda kullanarak bir havuz yaptı. Suya girip serinleyen ördeklerin mutluluğu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sıcak yaz günlerinde serinlemek herkesin hakkı! Bir sosyal medya kullanıcısı, bahçesindeki ördeklerin sıcaktan bunalmalarını önlemek için yaratıcı bir çözüm buldu. Naylon branda kullanarak bahçesine küçük bir havuz yapan kullanıcı, ördeklerin serinlemek için suya girip çıkmalarını sağladı.

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Ördeklerin havuz keyfi sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük beğeni topladı. Görüntülerde suya girip serinleyen ördeklerin mutluluğu görülmeye değerdi. Kullanıcının bu yaratıcı fikri, hayvanseverler tarafından takdirle karşılandı. Ördeklere yönelik bu güzel jest, sıcak yaz günlerinde serinlemenin önemini bir kez daha hatırlattı.

Hayvanları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve her türlü çabayı gösteren tüm hayvanseverler videoyu beğendi, ördeklerin sahibini takdir etti. Sahipleri ve hayvanlar arasındaki o sağlam bağın güzelliği bu videoyla da yeniden gözler önüne serilmiş oldu.

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