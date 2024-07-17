Ordu Aybastı'da 'Madene Hayır' toplantısı. Yayla halkı tek ses oldu

Murat Yılmaz - Ordu / Yeniçağ

Toplantıda konuşan yerel esnaflar, maden arama çalışmalarının yaylanın doğal güzelliklerini ve ekosistemini tehdit ettiğini belirtti. Siyasi parti ilçe başkanları ise, maden arama faaliyetlerinin bölge ekonomisine ve turizmine zarar vereceğini vurguladı. Dernek başkanları ve mahalle muhtarları, yaylanın korunması için birlikte hareket etmenin önemine değinirken, hayvancılıkla uğraşan yayla halkı, maden arama faaliyetlerinin tarım ve hayvancılık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Yayla halkı, toplantının sonunda hep birlikte "Yaylamızda maden aramasına hayır" diyerek kararlılıklarını gösterdi. Toplantının ardından, bu mesajın ilgili mercilere iletilmesi ve yaylanın korunması için gerekli adımların atılması bekleniyor.