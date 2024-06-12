Ordu Çevre Yolu’nda feci kaza! Tır devrildi

Ali Yazan - Ordu/ Yeniçağ
Ordu-Fatsa Karayolu'nda akşam üzeri meydana gelen kazada, bir TIR devrildi.
Kazanın hemen ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.
TRAFİK KONTROL ALTINDA: TEK ŞERİTTEN AKIŞ SAĞLANIYOR
Kaza sonrası polis ekipleri, trafiği kontrol altına alarak yolun güvenliğini sağladı.Trafik, şu an için tek şeritten ve kontrollü bir şekilde akmaya devam ediyor.
Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.