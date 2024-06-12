Ordu Çevre Yolu’nda feci kaza! Tır devrildi

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu Çevre Yolu’nda feci kaza! Tır devrildi

Ordu'da tır devrilmesi sonucu meydana gelen kaza sonrası trafik yoğunluğu oluştu. meydana gelen kazada yaralananlar olurken, can kaybı bildirilmedi.

Ali Yazan - Ordu/ Yeniçağ

Ordu-Fatsa Karayolu'nda akşam üzeri meydana gelen kazada, bir TIR devrildi.

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

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TRAFİK KONTROL ALTINDA: TEK ŞERİTTEN AKIŞ SAĞLANIYOR

Kaza sonrası polis ekipleri, trafiği kontrol altına alarak yolun güvenliğini sağladı.Trafik, şu an için tek şeritten ve kontrollü bir şekilde akmaya devam ediyor.

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Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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