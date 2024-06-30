Ordu da bıçaklı kavga. 2 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ordu da bıçaklı kavga. 2 kişi yaralandı

Ordu’da 5 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Ordu’nun Kabataş ilçesinde arkadaş oldukları öğrenilen 5 kişilik genç arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı. Yaralıların tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kabataş’ın Alankent Mahallesi okullar bölgesinde meydanda geldi. Okullar bölgesinde birlikte oturan gurup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında ki tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Gurup içerisinden 2 kişi bıçakla 2 kişiyi yaraladı.

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Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin Ordu Devlet Hastanesi diğerinin de Fatsa Devlet hastanesi yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.Bıçaklı saldırgan şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgi jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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