YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

24. Bölge Ordu Eczacı Odası Başkanı Ecz. Hakan Öztekin, Türkiye’de giderek ağırlaşan ilaç tedarik sorununa ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunarak sabit euro kurunun acilen güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Öztekin, ilaç fiyatlarının hâlâ 2024 seviyelerinde olduğunu hatırlatarak, “Kur revizyonunun 2026’ya ertelenmesi kabul edilemez. Her gecikme, ilaç yokluğunu daha da büyütüyor.” dedi.

İlaç tedarikindeki sıkıntıların temelinde sabit euro kuru ile güncel döviz kuru arasındaki makasın açılmasının yattığını belirten Öztekin, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kurunun yaklaşık bir yıldır güncellenmediğine dikkat çekti. Bu durumun hem üreticiyi hem ithalatçıyı zorladığını ifade eden Öztekin, şunları söyledi:

“Kur farkı büyüdükçe firmaların ürünü sisteme verme isteği azalıyor. Bir yıl öncesine göre ilaç yokluğu çok daha belirgin. Eczaneler boşalan raflarla ve karşılayamadıkları reçetelerle mücadele etmek zorunda kalıyor.”

Öztekin, resmi açıklamalarda yer alan rakamların sahadaki gerçek durumu yansıtmadığını, çok daha fazla ilacın piyasada bulunamadığını da sözlerine ekledi.

Yalnızca temel ağrı kesicilerin değil; grip aşıları, tansiyon, diyabet, depresyon, parkinson ve kanser tedavisinde kullanılan hayati ilaçlarda da ciddi sıkıntılar yaşandığını aktaran Öztekin, tabloyu şu sözlerle özetledi:

“Mevsimi gelmiş olmasına rağmen grip aşılarına erişilemiyor. Kemoterapi ilaçları, insülinler, ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar dahi sınırlı. Çocukların sık kullandığı ateş düşürücüler ve şuruplar bile yokluk listesine girdi. Durum her geçen gün ağırlaşıyor.”

Sorunun yalnızca ürün bazlı olmadığını, aynı zamanda hammadde temininde de ciddi zorluklar yaşandığını belirten Öztekin, bunun en büyük nedeninin Türkiye’deki fiyatlandırma modeli olduğunu söyledi.

Şu anda ilaç fiyatlandırmasında kullanılan sabit euro kuru 21,67 TL seviyesinde bulunurken, piyasa kurunun 49 TL’ye dayandığını hatırlatan Öztekin, bu devasa fark nedeniyle firmaların birçok ürünü ya hiç tedarik etmediğini ya da çok sınırlı verdiğini vurguladı.

Sabit euro kurunun gerçekçi seviyeye çekilmesi gerektiğini ifade eden Öztekin, düzenlemenin acilen hayata geçirilmesi çağrısında bulundu:

“İlaç fiyatlandırmasında kullanılan kur mevcut hâliyle sürdürülebilir değil. Şubat 2026’da yapılacak planlı düzenlemeyi beklemek çözüm değil. Kur hemen güncellenmezse ilaç yokluğu daha da artacak, vatandaşlar en temel tedavilere bile ulaşamayacak.”