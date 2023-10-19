Ordu-Giresun Havalimanına 12 gün uçuş yok

Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan OGU, saha onarımı ve apron genişletme çalışması nedeni ile 1-12 Kasım arasında hizmet veremeyecek.

KAYNAK: AA
Ordu-Giresun Havalimanına 12 gün uçuş yok

Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Uluslarararası (OGU) Havalimanı, saha onarımı ve apron genişletme çalışması nedeni ile 1-12 Kasım arasında uçuşlara kapatılacak.

Ordu-Giresun Uluslararası Havalimanı, bakıma alınıyor. Yılda yaklaşık 1 milyon yolcuya hizmet veren havalimanında, PAT saha onarımı ve apron genişletme çalışması yapılacak. 1 Kasım'da başlayacak olan çalışmalar ile birlikte havalimanı 12 Kasım'a kadar uçak trafiğine kapatılacak

Öte yandan havalimanından bu yıl ocak-eylül aylarında iç hatlarda 786 bin 671, dış hatlarda da 21 bin 914 toplamda 786 bin 671 yolcuya hizmet verildi.

İlgili Haberler
Ataması yapılmayan öğretmen çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti
Kadından kadına şiddet. Saçından tuttuğu kadını dakikalarca sürükledi
Ünlü çikolata markasından İsrail kararı
Emekliler kendilerine yapılacak zam oranını açıkladı. Müjdelere karnımız tok
Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Şehit sözleşmeli onbaşı Alican Güneş’e son veda Gündem
Şehit sözleşmeli onbaşı Alican Güneş’e son veda
Emre Ulaş Gazze’de ölen çocukların öbür dünyada ne yaptıklarını çizdi Karikatür
Emre Ulaş Gazze’de ölen çocukların öbür dünyada ne yaptıklarını çizdi
Kırıkkale'de uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı Gündem
Kırıkkale'de uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı
İsrail'in hava saldırısında Filistin'in Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı öldü Dünya
İsrail'in hava saldırısında Filistin'in Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı öldü
ABD'den Lübnan'a seyahat etmeyin çağrısı Dünya
ABD'den Lübnan'a seyahat etmeyin çağrısı
Hamilelik döneminde oluşan şeker hastalığına dikkat. Uzmanı uyardı Sağlık
Hamilelik döneminde oluşan şeker hastalığına dikkat. Uzmanı uyardı
Kayan otomobil şarampole yuvarlandı Gündem
Kayan otomobil şarampole yuvarlandı