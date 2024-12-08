Ordu merkezli 14 ilde organize suç örgütü operasyonu: 24 tutuklama

Kaynak: DHA
Ordu merkezli 14 ilde organize suç örgütü operasyonu: 24 tutuklama

Ordu merkezli 14 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 24'u tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Örgüt kurmak ve yönetmek', "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Ordu merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Sinop, Manisa, Kocaeli, Uşak, Tekirdağ, Antalya, Bursa, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Mardin'de 69 adrese baskın yapıldı.

Operasyonda haklarında yakalama kararı olan 57 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 105 kaşe, 3 imza kaşesi, 25 çek sureti, 12 senet, çok sayıda paravan şirketlere ait fatura ve belge, 2 adet 9 milimetre tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 62 mermi ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 24'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ordu merkezli 14 ilde organize suç örgütü operasyonu: 24 tutuklama

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