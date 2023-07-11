Ordu'da 10 metre yüksekten dereye düşen Naciye teyze aranıyor

Ordu'da hayvanları için evinin yanında bulunan kayalık alanda yaprak keserken, sel nedeniyle 10 metre yükseklikten dereye düşen Naciye Yılmaz (64) için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Ordu'da 10 metre yüksekten dereye düşen Naciye teyze aranıyor

Olay, dün ilçeye bağlı Yavaş Mahallesi’nde meydana geldi. Ahırda ineklerini sağdıktan sonra evinin yan tarafında bulunan kayalık alanda, hayvanları için yaprak kesen 4 çocuk annesi Naciye Yılmaz’dan bir süre sonra yakınları haber alamadı. Bahçenin alt tarafında bulunan dereye düştüğünü tahmin eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Çevrede arama yapan ekipler, dere kenarında Naciye Yılmaz’ın başörtüsünü buldu. Havanın kararması nedeniyle ekipler arama çalışmalarına ara verdi. Sabah olay yerine yeniden gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri, derede arama çalışması başlattı. Ekiplerin, bölgedeki çalışması devam ediyor.

orduda-dereye-dusen-kadin-araniyor-yenicag1.jpg

“SUYA DÜŞTÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ”

Naciye Yılmaz’ın oğlu Metin Yılmaz, “Dün sabah annem, inekleri sağıyor. Süt kabını evin önüne bırakarak hayvanlar için yaprak kesmeye gidiyor. O sırada ayağı kayıp suya düştüğünü düşünüyoruz. Benim olaydan saat 14.00’te haberim oldu. Dün yapılan arama kurtarma çalışmalarında sonuç alınamadı. Umutlu bekleyişimiz var" diye konuştu.

orduda-dereye-dusen-kadin-araniyor-yenicag2.jpg

orduda-dereye-dusen-kadin-araniyor-yenicag3.jpg

orduda-dereye-dusen-kadin-araniyor-yenicag4.jpg

orduda-dereye-dusen-kadin-araniyor-yenicag6.jpg

orduda-dereye-dusen-kadin-araniyor-yenicag7.jpg

orduda-dereye-dusen-kadin-araniyor-yenicag8.jpg

orduda-dereye-dusen-kadin-araniyor-yenicag9.jpg

orduda-dereye-dusen-kadin-araniyor-yenicag10.jpg

orduda-dereye-dusen-kadin-araniyor-yenicag11.jpg

orduda-dereye-dusen-kadin-araniyor-yenicag12.jpg

orduda-dereye-dusen-kadin-araniyor-yenicag12-001.jpg

orduda-dereye-dusen-kadin-araniyor-yenicag13.jpg

orduda-dereye-dusen-kadin-araniyor-yenicag15.jpg

orduda-dereye-dusen-kadin-araniyor-yenicag16.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Son Haberler
'Ölüm Vadisi' yanıyor. Sıcaklık 46 dereceye ulaştı Dünya
'Ölüm Vadisi' yanıyor. Sıcaklık 46 dereceye ulaştı
Yoğun bakımdan çıkan Madonna'dan açıklama geldi Magazin
Yoğun bakımdan çıkan Madonna'dan açıklama geldi
Sergen Yalçın'la anlaşamayan Bakü'nün yeni hocası belli oldu Spor
Sergen Yalçın'la anlaşamayan Bakü'nün yeni hocası belli oldu
Fenerbahçe'ye kara boğa! Aboubakar'ın istediği transferi yapıyor Spor
Fenerbahçe'ye kara boğa! Aboubakar'ın istediği transferi yapıyor
Chelsea'de bir ayrılık daha Spor
Chelsea'de bir ayrılık daha
Sedat Kaya yazdı. Mavi Kelebekler Ve Boşnak Katliamı Yazarlar
Sedat Kaya yazdı. Mavi Kelebekler Ve Boşnak Katliamı
Çilekli pasta nasıl yapılır? Çilekli pasta tarifi malzemeler neler? Keşfet
Çilekli pasta nasıl yapılır? Çilekli pasta tarifi malzemeler neler?