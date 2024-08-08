Ordu'da 1,5 yaşındaki bebek balkondan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Ordu'da 1,5 yaşındaki bebek balkondan düşerek hayatını kaybetti

Ordu'nun Kabataş ilçesinde, balkondan beton zemine düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Olay, Beylerli Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Taha Alp Kartal isimli bebek, ikinci kattan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğe olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Taha Alp Kartal'ın babasının askeri personel Tayfun Kartal olduğu ve Kars'ta görev yaptığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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