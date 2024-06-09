Ordu’da 15 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Olay, ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla birlikte denize giren 15 yaşındaki Utku Al, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Çocuğun gözden kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112’ye ihbar etti.

İhbar sonrası olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Dalgıçların ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun bölgede yaptığı yaklaşık bir saatlik arama faaliyeti sonucu Utku Al’ın cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Utku Al’ın cansız bedeni Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.