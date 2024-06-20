Ordu’da 2 ayı kiraz ağacına tırmandı

Ali Yazan Ordu / YENİÇAĞ

Ordu’nun Mesudiye ilçesine bağlı Güzle Mahallesi Muzamana Sokakta güpegündüz ayılar kiraz ağacına çıktı. Ağaca çıkıp kiraz yiyen ayıların o anları cep telefonuyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntülerde ilk olarak bir ayının kiraz ağacının en tepesine çıktığı ve kirazları yediği görüldü. Cep telefonun diğer kiraz ağacına çevrilmesiyle birlikte bir diğer ayının da o ağaca çıktığı ve kirazları yediği görülüyor.

O anları cep telefonuyla kaydeden şahıs, “Kocaoğlan yine iş başında. Ooo iki tane. Hiçbir şey umurlarında da değil. Rüzgar ağacı sallayınca diğer ayı da ortaya çıktı” diyerek şaşkınlığını ortaya koydu.