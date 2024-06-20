Ordu’da 2 ayı kiraz ağacına tırmandı

Kaynak: İHA
Ordu’da 2 ayı kiraz ağacına tırmandı

Ordu bu akıl almaz görüntüleri de gördü. Karnı acıkan iki ayı kiraz ağacına çıkarak kiraz yedikleri o anları bir kişi cep telefonuyla kaydetti.

Ali Yazan Ordu / YENİÇAĞ

Ordu’nun Mesudiye ilçesine bağlı Güzle Mahallesi Muzamana Sokakta güpegündüz ayılar kiraz ağacına çıktı. Ağaca çıkıp kiraz yiyen ayıların o anları cep telefonuyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Görüntülerde ilk olarak bir ayının kiraz ağacının en tepesine çıktığı ve kirazları yediği görüldü. Cep telefonun diğer kiraz ağacına çevrilmesiyle birlikte bir diğer ayının da o ağaca çıktığı ve kirazları yediği görülüyor.

O anları cep telefonuyla kaydeden şahıs, “Kocaoğlan yine iş başında. Ooo iki tane. Hiçbir şey umurlarında da değil. Rüzgar ağacı sallayınca diğer ayı da ortaya çıktı” diyerek şaşkınlığını ortaya koydu.

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