Ordu'da 200 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye akın etti

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da 200 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye akın etti

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde yaşayan yaklaşık 200 kişi, zehirlenme şüphesiyle Gürgentepe Devlet Hastanesine akın etti.

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde bir mahallede yaşayan vatandaşlar, öğle yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtiler yaşamaya başladı.

Durumun farkına varan vatandaşlar, kendi imkânlarıyla veya ambulanslarla Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne akın etti.

Hastaneye gelen yaklaşık 200 kişiye ilk müdahale yapıldı. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından, zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelen vatandaşların herhangi bir ciddi sağlık sorunu olmadığı tespit edildi.

Hastaların durumlarının stabil olduğu ve kısa süre içerisinde taburcu edilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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