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Türkiye'nin damatsız gelini. Hayali gerçek oldu

Ordu’da 62 yaşındaki zihinsel engelli kadının, düğün hayalini kardeşleri yerine getirdi. Düğün damatsız olarak gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:31
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Ordu’da 62 yaşındaki zihinsel engelli kadın damatsız düğün yaptı

Türkiye'nin damatsız gelini. Hayali gerçek oldu
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İHA’nın haberine göre, Ordu’da düğün yapma hayali olan 62 yaşındaki zihinsel engelli Emine Konay’ın isteğini kız kardeşleri yerine getirdi.

Fatsa ilçesinde yaşayan 6 kız kardeşten birisi olan 62 yaşındaki Emine Konay, geçen yıllarda kardeşlerine en büyük hayalinin düğün yapmak olduğunu söyledi.

Kardeşler, en büyük ablaları olan ve zihinsel engeli bulunan Emine Kobay isimli kadının bu isteğini yerine getirdi.

DAMATSIZ DÜĞÜN

Kardeşlerinin düzenlediği organizasyon ile düğün hazırlıklarına başlanırken, katılımcılar için davetiye de bastırıldı. Gerçek düğünü aratmayan organizasyon ile Emine Konay isimli kadının en büyük hayali gerçeğe dönüştü. Damatsız olarak yapılan düğünde gelin, kız kardeşleri ile dans edip oyun oynadı. Düğününde çok mutlu olduğu gözlenen Konay gelen konuklara da teşekkür ederek bu mutlu gününde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Kardeşlerinden Sabahat Yılmaz, ablalarının en büyük hayallerinden birisini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Köyde bulunan evimizde otururken ablam, ’gelinlik giyip eğlenmek istiyorum’ dedi. Ben de onun bu isteğini kardeşlerimle paylaştım ve düğün yapmaya damatsız bir şekilde karar verdik. Düğün davetiyemizi bastırdık, konuklarımızı davet ettik ve bu güzel düğünü düzenledik. Bu isteğimizi yerimize getirirken çevremizdeki dostlarımız da bizlere yardımcı oldular. Ablam zihinsel engelli olduğu için evlenemedi. Biz hayalini gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” dedi.

Fransa’da yaşayan kız kardeşi Sevgi Abu, “Sabahat ablam Emine ablamın düğün yapma isteğini bana söyledi ve o an hemen o düğünü yapmak adına kararı aldık. Fransa’da yaşıyorum ve tarihi belirledikten sonra buraya geldim. Ablam bize Allah’ın emaneti. Onu mutlu etmek için her şeyi yapacağımızı bu etkinlikte göstermiş olduk. Kendisine ayrıca alyans aldım ve içine de ’Allah’ın emaneti Emine Konay’ diye yazdırdım. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Emine Konay ise çok mutlu olduğu ifade ederek, bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür etti.

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Karadenizli
16.12.2022 14:53
Helal be hemşehrilerime bu güzel davranışınız için sizleri can-ı gönülden kutluyorum. İyi ki varsınız. İnsanlar sizlerin bu güzel davranışınızı örnek alsınlar. Ruhumuzu rahatlattınız...  
 
Öfkeli Filozof
16.12.2022 14:40
Ne güzel bir haber, içimiz hoş oldu.  
 
düşünüyorum
16.12.2022 14:40
Allahta sizin hayallerinizi gerçekleştirdiniz, güzel insanlar yaşayın varolun  
 
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