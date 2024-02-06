Ordu'da başından vurulmuş halde bulunan genç kadın ağır yaralandı

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da başından vurulmuş halde bulunan genç kadın ağır yaralandı
Ordu’nun Kumru ilçesinde başından tabanca ile vurulan kadın ağır yaralandı.

Ali Yazan - Ordu /Yeniçağ

Olay, Ordu'nun Kumru ilçesi Yeniakçaalan Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, silahla yaralama ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Meltem K.’yı (38) yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kadının yapılan muayenede başının sol tarafından silahla vurulduğu tespit edildi. Olayla ilgili C.B. (36) isimli şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. C.B., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay yerinde 1 adet tabanca mermisi bulunurken, jandarma ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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