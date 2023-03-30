Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömen anne için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Ekim 2022'de 20 günlük olduğu tahmin edilen kız bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü iddiasıyla tutuklanan 27 yaşındaki B.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Ordu Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, sanığın "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istendi.

OLAY

Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde tarlaya gömülmüş bebek cesedi bulunmasıyla ilgili, anne B.Ç. ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç. gözaltına alınmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında anne B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kız kardeşi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.