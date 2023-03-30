30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömen anne için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömen anne için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yeni doğan bebeğini öldürüp, tarlaya gömdüğü iddiasıyla tutuklanan anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:29
Takip Et

Ordu'da bebeğini öldüren anne için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömen anne için ağırlaştırılmış müebbet talebi
+
Aa
-

 

 

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Ekim 2022'de 20 günlük olduğu tahmin edilen kız bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü iddiasıyla tutuklanan 27 yaşındaki B.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Ordu Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, sanığın "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istendi.

OLAY

Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde tarlaya gömülmüş bebek cesedi bulunmasıyla ilgili, anne B.Ç. ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç. gözaltına alınmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında anne B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kız kardeşi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
1
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
2
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
3
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
4
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
5
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
6
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
7
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿Lüks otelin jakuzisinde şüpheli ölüm! Oğlu ve arkadaşı tarafından ölü bulundu
﻿Lüks otelin jakuzisinde şüpheli ölüm! Oğlu ve arkadaşı tarafından ölü bulundu
﻿Lüks otelin jakuzisinde şüpheli ölüm! Oğlu ve arkadaşı tarafından ölü bulundu
﻿Avusturya meclisinde Zelenskiy'e tepki
﻿Avusturya meclisinde Zelenskiy'e tepki
﻿Avusturya meclisinde Zelenskiy'e tepki
﻿ Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Zayed ile görüştü
﻿ Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Zayed ile görüştü
﻿ Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Zayed ile görüştü
﻿EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini uzattı
﻿EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini uzattı
﻿EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini uzattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.