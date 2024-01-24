Ordu'da bir eve girerek 1 ton fındık çalan hırsıza tutuklama

Kaynak: DHA
Ordu'da bir eve girerek 1 ton fındık çalan hırsıza tutuklama
Ordu'da bir eve girerek " ton fındık çalıp, sattığı tespit edilen E.K. (33), isimli şahıs yakalanıp, tutuklandı.

Ordu'nun Ulubey ilçesi Akoluk Mahallesi'ndeki bir evden 8 Ocak tarihinde 1 ton fındık çalındı. Ev sahibinin ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), inceleme başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli şahsın E.K. olduğunu tespit etti. E.K., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, çaldığı fındığı Altınordu ve Ulubey'de 2 tüccara sattığını itiraf etti.

2 TÜCCAR HAKKINDA DA İŞLEM BAŞLATILDI

E.K., emniyetteki işlemleri sonrası tutuklanırken, çalıntı fındığı alan 2 tüccar hakkında 'suç eşyasını satın almak veya kabul etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

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