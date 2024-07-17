Ordu'da bir kişi parkta başından vuruldu

Kaynak: İHA
Ordu'da bir kişi parkta başından vuruldu

Ordu'da bir kişi park alanında tabanca ile başından vuruldu. Vurulan şahsın yaralı olduğu tespit edilirken, şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Çamlık Park'ta silah sesi duyan bölgeye giden vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.

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Yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde Aydın Mert (59) adlı vatandaşın başından vurulduğu belirlendi. Şahıs, olay yerinde ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Polis ekiplerinin meydana gelen olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı açıklandı.

Öte yandan evli ve 3 çocuk babası Aydın Mert'in İstanbul'da yaşadığı, yaz aylarında Ulubey ilçesindeki evinde geçirdiğini ve bugün Altınordu ilçesinde yaşayan kızını ziyarete geldiği öğrenildi.

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