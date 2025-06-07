Ordu’da bir mucize! Yaren’in destansı mücadelesi

ALİ YAZAR-ORDU/ YENİÇAĞ

Nihat ve Azime Ömerustaoğlu çiftinin 18 yaşındaki kızı Yaren, sağ kolu ve bacakları olmadan hayata tutunmayı başardı. Evde tüm ihtiyaçları annesi tarafından karşılanan Yaren"ni annesi okula götürdü hastanede tedavisininde hiç yanlız bırakmadı. Azime Ömerustaoğlu 18 yıldır engelli çocuğuna tek başına bakarak yaşam mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

"ALLAH HİÇBİR ŞEYİ SEBEPSİZ YARATMAZ"

Ömerustaoğlu yaşadığı zorlu hayat mücadelesine rağmen umudunu kaybetmediğini belirterek şöyle devam etti: "Yine de Rabbime şükürler olsun ki böyle bir evladı bana verdi, ben ona bakabiliyorum. Allah hiçbir şeyi sebepsiz yaratmaz, onun bana gelişinin bir nedeni vardı ki Allah verdi; şimdi hem ben ona bakıyorum Ankara'da kirada kalarak hem tedavisini ve okulunu okuyarak mezun oldu ve şimdi ise üniversite hazırlık yapıyor: dedi.