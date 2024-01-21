Ordu’da cami yangını

Kaynak: İHA
Ordu’da cami yangını
Ordu’nun Ünye ilçesinde bulanan bir camide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu camide maddi hasar meydana geldi.

Olay, Ünye ilçesinin Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Şeyh Yunus Emre Camii'nde yaşandı.

aw124947-01.jpgEdinilen bilgiye göre, camiden bir anda alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine varan itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

aw124947-03.jpgYangın sonrası soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda yanan malzemeler ekipler tarafından dışarı çıkartılırken, caminin müezzin bölümü ise kullanılamaz hale geldi.

aw124947-04.jpgMeydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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