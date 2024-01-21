Ordu’da cami yangını

Olay, Ünye ilçesinin Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Şeyh Yunus Emre Camii'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, camiden bir anda alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine varan itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın sonrası soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda yanan malzemeler ekipler tarafından dışarı çıkartılırken, caminin müezzin bölümü ise kullanılamaz hale geldi.

Meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.