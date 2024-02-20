Ordu'da cezaevinde yangın çıktı

Elde edilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Ordu'nun Ünye ilçesindeki kapalı cezaevinde nedeni henüz bulunamayan bir sebepten yangın çıktı. Yangın sebebiyle cezaevinde yatan 22 mahkum ve görevli 7 gardiyan yangın dumanından etkilendi. Gelen ihbar üzerine cezaevine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın dumanından etkilenen mahkum ve gardiyanlar ise Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen mahkum ve gardiyanların sağlık durumlarında bir sorun olmadığı aktarıldı.

Çıkan yangınla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı.