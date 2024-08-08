Ordu’da çocuklardan oyun parkı için yürüyüş

Ordu’da bir grup çocuk, kendi sokaklarına oyun parkı yapılması için seslerini duyurmak amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde pankartlarla sokaklarda yürüyen çocuklar, mahallelerine oyun parkı yapılması için yetkililere seslendi. Çocukların bu anlamlı ve kararlı eylemi, mahallede büyük ilgi uyandırdı ve sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ordu'da yapılan bu eylem akıllara kısa süre önce Amasya'da çocuklar tarafından yapılan çocuk parkı istiyoruz yürüyüşünü anımsatı.

Yürüyüş boyunca çocuklar sloganlar attı. Ebeveynlerin ve mahalle sakinlerinin destek verdiği bu yürüyüş, çocukların sağlıklı bir çevrede, güvenli alanlarda oyun oynama isteklerini dile getirdikleri bir platforma dönüştü. Eylem, yerel yetkililerin de dikkatini çekti ve çocukların taleplerine yönelik olumlu adımlar atılabileceğine dair umut verici gelişmeler yaşanabileceği belirtildi.