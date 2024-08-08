Ordu’da çocuklardan oyun parkı için yürüyüş

Sena Özkan
Ordu’da çocuklardan oyun parkı için yürüyüş

Ordu’da bir grup çocuk, kendi sokaklarına oyun parkı yapılması talebiyle yürüyüş düzenledi. Çocukların bu anlamlı eylemi, mahallede ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ordu’da bir grup çocuk, kendi sokaklarına oyun parkı yapılması için seslerini duyurmak amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde pankartlarla sokaklarda yürüyen çocuklar, mahallelerine oyun parkı yapılması için yetkililere seslendi. Çocukların bu anlamlı ve kararlı eylemi, mahallede büyük ilgi uyandırdı ve sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ordu'da yapılan bu eylem akıllara kısa süre önce Amasya'da çocuklar tarafından yapılan çocuk parkı istiyoruz yürüyüşünü anımsatı.

ekran-resmi-2024-08-08-22-19-51.png

Yürüyüş boyunca çocuklar sloganlar attı. Ebeveynlerin ve mahalle sakinlerinin destek verdiği bu yürüyüş, çocukların sağlıklı bir çevrede, güvenli alanlarda oyun oynama isteklerini dile getirdikleri bir platforma dönüştü. Eylem, yerel yetkililerin de dikkatini çekti ve çocukların taleplerine yönelik olumlu adımlar atılabileceğine dair umut verici gelişmeler yaşanabileceği belirtildi.

Son Haberler
AVM'de yarım kalan yemekleri yediğini iddia etti Video
AVM'de yarım kalan yemekleri yediğini iddia etti
Edirne'de tren istasyonu şantiyesinde çıkan yangın! Yerel Haberler
Edirne'de tren istasyonu şantiyesinde çıkan yangın!
Manisa semalarında SpaceX'in Starlink uyduları heyecan yarattı Gündem
Manisa semalarında SpaceX'in Starlink uyduları heyecan yarattı
Borsa'da 2 hisseye el konuldu. Yatırımcılar neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Borsa'da 2 hisseye el konuldu. Yatırımcılar neye uğradığını şaşırdı
Kursk bölgesindeki çatışmalar 3 gündür devam ediyor Dünya
Kursk bölgesindeki çatışmalar 3 gündür devam ediyor
Sürüş uzmanı araçla zor yerlerden çıkmanın püf noktalarını verdi Video
Sürüş uzmanı araçla zor yerlerden çıkmanın püf noktalarını verdi
Eda Erdem itiraf etti Spor
Eda Erdem itiraf etti