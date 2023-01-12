12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ordu'da dalgalar nedeniyle iskele yaya trafiğine kapatıldı

Ordu'da dalgalar nedeniyle iskele yaya trafiğine kapatıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dalgalar nedeniyle iskeleye yaya girişi kısıtlandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 23:25
Takip Et

Ordu'da dalgalar nedeniyle iskele yaya trafiğine kapatıldı

Ordu'da dalgalar nedeniyle iskele yaya trafiğine kapatıldı
+
Aa
-

AA - Karadeniz sahilindeki ilçede denizde zaman zaman yaklaşık 5 metre yüksekliğinde dalgalar oluştu.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, rıhtım bölgesindeki iskelenin girişini bariyerlerle yayaya kapattı.

Vatandaşlar, bariyerler arkasında ve farklı noktalarda dalgaları cep telefonuyla görüntüledi.

Kent sakinlerinden Erdem Kahya, AA muhabirine, Karadeniz'de bu akşam dalganın çok yüksek olduğunu söyledi.

Önlem amacıyla buranın kapatıldığını dile getiren Kahya, "Görüyorsunuz deniz çok kötü. Biz de burada olta balıkçılığı yapıyoruz. Denizin bu halde olması bizim için çok sakıncalı. Biz de o noktaya girmedik zaten." dedi.

Oğuz Karaman ise arkadaşlarıyla gezmeye geldikleri sahilde yoğun bir dalga gördüklerini anlatarak, "İlk defa böyle birşey gördük. Belediye ekipleri de sağolsun kapatmışlar. Biz de merakımızdan bekliyor ve dalgalara bakıyoruz." diye konuştu.

Efehan Vayni de dalganın bu kadar yüksek olduğunu ilk defa gördüğünü, ayaklarının da ıslandığını ifade etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
1
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
2
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
3
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
4
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
5
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
6
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
7
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'Cezayir'den af dilemeyeceğim'
﻿Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'Cezayir'den af dilemeyeceğim'
﻿Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'Cezayir'den af dilemeyeceğim'
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener’i hastanede ziyaret etti
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener’i hastanede ziyaret etti
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener’i hastanede ziyaret etti
﻿Kartal'da iki genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı. İşte kan donduran detaylar
﻿Kartal'da iki genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı. İşte kan donduran detaylar
﻿Kartal'da iki genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı. İşte kan donduran detaylar
﻿İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.