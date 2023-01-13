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Ordu'da dalgalar nedeniyle iskele yaya trafiğine kapatıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dalgalar nedeniyle iskeleye yaya girişi kısıtlandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 04:22
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Ordu'da dalgalar nedeniyle iskele yaya trafiğine kapatıldı

Ordu'da dalgalar nedeniyle iskele yaya trafiğine kapatıldı
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Karadeniz sahilindeki ilçede denizde zaman zaman yaklaşık 5 metre yüksekliğinde dalgalar oluştu.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, rıhtım bölgesindeki iskelenin girişini bariyerlerle yayaya kapattı.

Vatandaşlar, bariyerler arkasında ve farklı noktalarda dalgaları cep telefonuyla görüntüledi.

Kent sakinlerinden Erdem Kahya,Karadeniz'de bu akşam dalganın çok yüksek olduğunu söyledi.

Önlem amacıyla buranın kapatıldığını dile getiren Kahya, "Burada olta balıkçılığı yapıyoruz. Denizin bu halde olması bizim için çok sakıncalı. Biz de o noktaya girmedik zaten" dedi. (AA)

Ordu'da dalgalar nedeniyle iskele yaya trafiğine kapatıldı

Orduda dalgalar nedeniyle iskele yaya trafiğine kapatıldı

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