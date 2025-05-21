Ordu'da denize girmişlerdi: Bir acı haber daha!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ordu'da denize girmişlerdi: Bir acı haber daha!

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçirip hastaneye kaldırılan 3 lise öğrencisinden 17 yaşındaki Orhan Kadirhan Bilkay'ın ardından Yiğitcan Kıran da yaşamını yitirdi. Adal Ö.'nün (17) tedavisi ise sürüyor.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Ordu Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren lise öğrencileri Adal Ö., Yiğitcan Kıran ve Orhan Kadirhan Bilkay, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öğrenciler, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 öğrenci, ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerden Orhan Kadirhan Bilkay, dün yaşamını yitirdi.

Hastanede tedavileri süren öğrencilerden Yiğitcan Kıran da bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'da denize girmişlerdi: Bir acı haber daha!

Ordu'da denize girmişlerdi: Bir acı haber daha!

Ordu'da denize girmişlerdi: Bir acı haber daha!

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