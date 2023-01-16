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Ordu'da dev dalgaların hasarları gideriliyor

Ordu'nun Altınordu ve Perşembe ilçelerinde dalgaların olumsuz etkilediği yerler ekiplerce onarılıyor.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 16:22
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Ordu'da dev dalgaların hasarları gideriliyor

Ordu'da dev dalgaların hasarları gideriliyor
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Ordu'da Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte 12-13 Ocak tarihlerinde etkili olan fırtınayla birlikte oluşan dalgaların Altınordu ve Perşembe ilçelerindeki iskelelerde oluşan zararın onarıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu’da geçtiğimiz günlerde denizdeki fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluşması sonucu Altınordu ve Perşembe ilçesindeki iskele bölgeleri büyük zarar gördü. Fırtınanın etkili olduğu ilk andan itibaren Büyükşehir Belediyesi ekiplerince güvenlik önlemi alınan ve girişlere kapatılan iskelelerdeki hasarlar, fırtınanın dinmesi ile ortaya çıktı. Dalgaların büyük zarar verdiği Altınordu ve Perşembe ilçesindeki iskele ve kıyı şeridinin onarılması için harekete geçen Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri mermer, ahşap zemin ve elektrik kabloların yenilenmesi için çalışmalarına devam ediyor."

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