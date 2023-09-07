Ordu'da feci kaza: 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Ordu’da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı trafik kazasında 1'i 8 aylık hamile kadın toplam 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Ordu'da feci kaza: 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı Eğribel Mahallesi’nde sabah saatlerinde, Dursun Sağlam (71) yönetimindeki 55 DS 258 plakalı ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

aw025072-04.jpg

Kaza ihbarının alınması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Çakır (73) ve Fatma Çakır (63) isimli şahsıların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Dursun Sağlam ile Seyfettin Sağlam (42) olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

aw025072-05.jpg

HAMİLE KADIN VE BEBEĞİ KURTARILAMADI

Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan 8 aylık hamile kadın Cemile Sağlam (40), Ünye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeği, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw025072-03.jpg

aw025072-02.jpg

aw025072-01.jpg

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
Son Haberler
Türkiye'de yok böyle röportaj. Verdiği cevaplara ağlasak mı gülsek mi diye düşüneceksiniz Güncel
Türkiye'de yok böyle röportaj. Verdiği cevaplara ağlasak mı gülsek mi diye düşüneceksiniz
Anne karnındaki bebek pis hava solursa ne olur Sağlık
Anne karnındaki bebek pis hava solursa ne olur
Depremzede konutlarındaki KDV muafiyetinin detayları belli oldu Ekonomi
Depremzede konutlarındaki KDV muafiyetinin detayları belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa AKP'ye karşı kazandı Siyaset
Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa AKP'ye karşı kazandı
Tek yumrukta canından oldu. İstanbul'da kan donduran olay Güncel
Tek yumrukta canından oldu. İstanbul'da kan donduran olay
Sağanak sonrası İstanbul barajlarında son durum! İSKİ doluluk oranlarını açıkladı Güncel
Sağanak sonrası İstanbul barajlarında son durum! İSKİ doluluk oranlarını açıkladı
Brezilya’daki selde can kaybı 36’ya yükseldi Dünya
Brezilya’daki selde can kaybı 36’ya yükseldi