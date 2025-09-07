Ordu'da fındık hırsızı JASAT'ın operasyonuyla yakalandı

Ali Yazan/ Ordu

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bahçelerden çalınan toplam 1,5 ton fındık, JASAT ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

Kabadüz ilçesi Gülpınar Mahallesi’nde 20 Ağustos 2025 günü 1 ton, Esenyurt Mahallesi’nde ise 29 Ağustos 2025 günü 500 kilo fındık bahçeden çalındı. Olayların ardından Ordu İl Jandarma Komutanlığı, Jandarmanın Dedektifleri JASAT, Asayiş Unsurları ve OYİT ekiplerinden oluşan özel bir çalışma grubu kurarak soruşturma başlattı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen araştırmalar sonucunda, hırsızlıkların M.D. (47) isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. 4 Eylül’de düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca her iki dosya kapsamında tutuklanarak 5 Eylül 2025 tarihinde Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi