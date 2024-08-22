Ordu’da gelen mesajı görünce çıkan arbedede eşini bıçaklamış

Kaynak: DHA
Ordu’da gelen mesajı görünce çıkan arbedede eşini bıçaklamış

Ordu’da boşanma aşamasındaki eşi Özge E.’yi (33) kollarından bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan E. (44), çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Gökhan E.’nin, eşinin telefonuna gelen bir mesajın ardından bıçakla intihara kalkıştığı, bu sırada müdahale eden eşinin arbedede yaralandığı belirtildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Gökhan E. ile eşi Özge E. arasında evde yaşanan tartışma, arbedeye dönüştü. Özge E. kollarından yüzeysel şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özge E., hastaneye kaldırılırken, Gökhan E. olay yerinden kısa bir mesafede yakalanarak gözaltına alındı. Özge E.’nin eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan E., mahkemede serbest bırakıldı.

Olayın detaylarına göre, Gökhan E. memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesinde fındık hasadı yaparken, eşinin hasta olduğu gerekçesiyle kente geri dönmüştü. Olay günü, eşinin telefonuna gelen bir mesaj sonrasında yaşanan tartışmada, Gökhan E.’nin bıçağı kalbine dayayarak intihara kalkıştığı, Özge E.’nin müdahale etmeye çalışırken arbedede yaralandığı ifade edildi.

Gökhan E.’nin Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta olarak görev yaptığı ve Özge E. ile ikinci evliliğini yaptığı, ilk evliliğinden ise 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

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