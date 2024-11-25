Ordu’da halk ekmek fabrikası açılıyor! Günde 27 bin ekmek üretecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin halkın ekmeğe piyasa değerinin altındaki fiyat ile ulaşmalarını sağlamak amacıyla Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde kurulan Halk Ekmek Üretim Tesisi, 2 Aralık Pazartesi günü faaliyetine başlıyor.

27 BİN EKMEK VATANDAŞLARLA BULUŞTURULACAK

Faaliyetine başladığı andan itibaren günlük 27 bin ekmeğin üretileceği tesis, tam kapasite ile çalıştığında bu sayı 50 bine kadar çıkarılabilecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar belirlenen 12 satış noktasında ucuza ekmeği temin edebilecekler. Hafta içi ve cumartesi günleri satışın yapılacağı ekmekler, 08.00-12.00 saatleri ile 13.00-17.00 saatleri arasında satış noktalarından alınabilecek.

"UCUZ EKMEĞİ VATANDAŞLARIMIZIN SOFRALARINI ULAŞTIRACAĞIZ"

Açılış için gün sayan Halk Ekmek Üretim Tesisi'nde inceleme gerçekleştirerek açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Bilkay, tesiste üretilecek piyasa değerinin altındaki fiyat ile ekmeği vatandaşlarla buluşturacaklarını söyledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Bilkay şöyle konuştu:

"Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in bir projesini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımıza ucuz ekmeğin satışının yapılacağı tesisimizi hizmete açıyoruz. Burada hijyenik şartlarda, el değmeden ekmeklerimizin üretimini yağacağız. Burada üretilen ekmeklerimiz, belirlediğimiz büfelerde satışını yaparak vatandaşlarımızın sofralarını ulaştıracağız. Üretim kapasitemiz tek vardiya ile 27 bin olurken, tam kapasite ile 50 bin ekmek üretimi yapılacak. Yeni tesisimiz şehrimize şimdiden hayırlı olsun."